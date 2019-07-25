Лето на «Царскосельских холмах»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Жители новых малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе получат свою порцию солнца и витаминов.

Территория проекта комплексной застройки «На Царскосельских холмах» уникальна, и об этом позаботилась сама природа. Большая часть Петербурга расположена на высотах, не превышающих два-три метра над уровнем моря. При этом город находится близко главному арктическому фронту, где встречаются теплый воздух средних широт и холодный воздух высоких. В результате образуются циклоны, путь которых лежит через Северную столицу. Из-за частой облачности количество солнечных дней в Петербурге невелико. Отсюда и влажность с сыростью – влага не успевает испаряться из-за нехватки солнечного тепла. Пушкин же и его окрестности поднимаются над уровнем моря на 150-160 метров. Территория протяжённых Пулковских высот, где строятся «Образцовые кварталы», оказалась чуть ниже – на высоте 60-70 метров. Такое местоположение положительно сказывается на погоде.

Обилие зелёных насаждений и отсутствие крупных промышленных производств на территории района обеспечивает чистый воздух. А благодаря близости всемирно известных дворцов и парков Пушкинский район – популярное для туристов и любимое петербуржцами место, также комфортное для проживания.

Застройщик «Терминал-Ресурс», ведущий профессиональную деятельность 25 лет, продолжает исторические традиции района – возводит малоэтажное жилье. Комплексное освоение территории ведётся на подъезде к Пушкину на площади 316 гектар. Уже готовы четыре жилых комплекса «Образцовые кварталы», ещё два в процессе строительства, разрабатывается общественно-деловая зона. В 2016 году по ул. Кокколевская, 1, был открыт современный бизнес-центр «Перспектива». Кафе, расположенное в нём, этим летом презентовало смузи из свежих ягод, овощей и фруктов. Вкусный и полезный напиток можно попробовать и в недавно открывшемся многофункциональном спортивном комплексе «Высота» поблизости с «Образцовыми кварталами».

Отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс»: 196140, Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya