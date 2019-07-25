Под Петербургом обрушилась стена дома, куда переселяли из аварийного жилья

Стена трёхэтажного жилого дома обрушилась во Всеволожском районе Ленобласти 25 июля. Фотографию с оголённым зданием в посёлке Рахья опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Как пишет 47news, обрушение произошло на втором этаже дома по адресу: Октябрьская улица, 1. По данным издания, дом построили около двух лет назад по программе переселения из аварийного жилья.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причина обрушения пока неизвестна.