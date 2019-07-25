Московский избирком отклонил жалобу Соболь на отказ регистрировать ее кандидатом. Она заявила, что останется в здании голодать

Сторонница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь требует встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой после отказа Мосгоризбиркома удовлетворить ее жалобу. Ранее ей отказали в регистрации кандидатом в депутаты столичного парламента.

Как пишет Соболь 25 июля в Twitter, чемодан документов и независимая почерковедческая экспертиза не убедили комиссию в подлинности собранных ею подписей за выдвижение. После отказа она заявила, что продолжит голодовку, причем в здании Мосгоризбиркома.

«Требую встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Именно она говорила о необходимости соблюдения законности при перепроверке подписей. Готова лично вручить ей настоящую почерковедческую экспертизу. И требую от нее конкретных решений», – пишет активистка.

Она предоставила 4940 подписей, из которых 712 были забракованы, что больше максимальных 10 процентов. На этом основании окружная комиссия ей отказала.

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Накануне к лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову и двум его соратникам, а также к директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову пришли с обысками. Соболь и других оппозиционеров позвали на допрос в СК по делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за проведения митинга у Мосгоризбиркома 14 июля.