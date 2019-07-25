«Вы воспитываете у людей ненависть к богатым». Матвиенко обвинила журналиста в дискриминации состоятельных

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко защитила бизнесменов, перешедших на госслужбу, от нападок. Как пишет 25 июля РБК, председатель верхней палаты парламента заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей».

Матвиенко отвечала на вопрос журналиста о рейтинге самых богатых чиновников и депутатов, в котором в первой сотне уверенно держатся многочисленные представители региональных парламентов.

«Вы преувеличиваете масштаб этой проблемы, вы ее очень масштабируете и, таким образом, воспитываете у людей ненависть к богатым людям. Это неправильно. Среди региональных парламентариев порядка 57 богатых людей. Посчитайте, их тысячи. Это не массовое явление, не массовый захват законодательных органов власти богатыми людьми», — заявила спикер Совфеда.

По мнению Матвиенко, в стране больше нет «проблемы 90-х годов», когда бизнесмены шли во власть для лоббирования своих интересов.

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«Мы ее все эти годы лечили, и мы ее серьезно подлечили. Думаю, вы со мной согласитесь, что состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе. Поверьте, желающих лоббировать свои интересы более чем достаточно и у них масса механизмов и инструментов, даже если они не депутаты парламента», – подчеркнула Матвиенко.

Напомним, в начале июля Forbes Russia опубликовал список богатейших чиновников и депутатов России. Первые три места заняли депутат Заксобрания Владимирской области и основатель ГК «Владимирский стандарт» Павел Антов, депутат Заксобрания Челябинской области Константин Струков и депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев.