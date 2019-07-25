СМИ: Билла Клинтона заметили прогуливающимся по центру Хельсинки

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Билл Клинтон приехал 25 июля в столицу Финляндии, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Информацию подтвердили в полиции Хельсинки.

В ведомстве добавили, что Клинтон прибыл в Финляндию как частное лицо.

Местные жители заметили экс-президента США, в частности, на Эспланаде и улице Алексантеринкату – он прогуливался пешком в сопровождении телохранителей. "Клинтон был в хорошем расположении духа и соглашался сделать селфи, когда к нему с такой просьбой обращались прохожие", – рассказала редактор издания, видевшая политика на Эспланаде.

Тем временем Yle Svenska сообщает, что бывший президент якобы отправится на Аландские острова. Столица Аландов Мариенхамн отмечает 73-летие.

В 1997 году, будучи главой США, Билл Клинтон встречался в Хельсинки с президентом РФ Борисом Ельциным.