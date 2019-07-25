«А что? Какие-то проблемы?» «Фонтанка» нашла тезку продавца билетов на парад ВМФ — она работает в Смольном

Дама, чьи персональные данные совпадают с именем торговки социальными билетами, нашлась в администрации Петербурга. Как минимум двух вице-губернаторов она видала.

«Фонтанка.ру»

Кристину Еременко нужно искать в окружении членов городского правительства — подсказали «Фонтанке» осведомленные из Смольного. Накануне молодая женщина с таким именем разместила в соцсети объявление о продаже пригласительных на кронштадтскую часть Главного военно-морского парада. Как на виртуальном блошином рынке оказались бесплатные билеты, Кристина объяснять не захотела.

Государственная служащая Кристина, в свою очередь, не проявила желания выяснить, кто мог представляться ее именем.

По рабочему телефону старшего инспектора из аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко корреспондент «Фонтанки» позвонил утром 25 июля. Кристина Андреевна Еременко откликнулась на звонок, но разговор не задался.

– Кристина Андреевна, я так понимаю, это с вами вчера мы разговаривали о продаже билетов на парад ВМФ?

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– Я не понимаю, о чем вы говорите.

– То есть вы не размещали объявление о продаже билетов?

– Нет-нет. Конечно, нет. А что? Какие-то проблемы? Я не поняла.

– Было размещено объявление о продаже билетов на парад ВМФ, от вашего имени. По крайней мере, от имени Кристины Еременко. По нашим данным, это были именно вы. Но вы это отрицаете, я правильно понимаю?

– Я не понимаю, честно, правда. Ладно, до свидания.

Несколькими часами ранее ее тезка явила схожее безразличие, узнав, что «продавала» билеты журналисту. Фонтанка» предлагает сравнить голоса.

Продавец билетов на парад ВМФ Кристина Ерёменко

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Cотрудник Смольного Кристина Еременко

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Намек на то, что государственные служащие могут приторговывать привилегиями, был неприятен Ольге Аришиной, главе комитета по вопросам законности, который получил для бесплатного распространения 8 тысяч пригласительных. Еще две тысячи были отданы районной администрации Кронштадта. Аришина объяснила, что билеты распределяются по комитетам и районам, но контроль за каждым не ведется. «Конечно, это (продавать билеты. – прим. ред.) неправильно. Она у Бондаренко работает? Вот пусть Бондаренко с нею и разбирается», – сказала председатель комитета по вопросам законности.

«Кристина? Есть такая, – подтвердил вице-губернатор Николай Бондаренко. – Пусть это останется на ее совести. Мы это проверять не будем. Копаться там – она не она. Я знаю, что все 20 билетов, которые выдали на аппарат, они на месте. Она говорит, что нет, как мы ее проверим?».

Виртуальная Кристина через пару часов после разговора с «Фонтанкой» добавила к своему

объявлению статус «Продано», а затем удалила аккаунт в соцсети. Знакомые с инспектором Еременко работники Смольного подтвердили нашему изданию, что на фото в сети скорее всего изображена их коллега.

Новые знания — госслужащая на досуге подрабатывает визажистом — оставили без комментария. Мобильный номер телефона, который подсказали коллеги инспектора Еременко, совпадает с номером, который указывает в рекламе своих услуг визажист Еременко.

По информации «Фонтанки», Кристина Еременко еще год назад работала под началом вице-губернатора Игоря Албина. После отставки строителя «Зенит Арены» вице-губернатору Николаю Бондаренко перешли часть его полномочий и сотрудников аппарата.

Парад в честь дня ВМФ пройдет в Петербурге 28 июля. Пригласительные билеты раздаются только на кронштадтскую его часть. Они предназначены для ветеранских, общественных организаций и для простых горожан. На Сенатскую площадь проходок не достать даже за 500 рублей. Из-за того, что парад на Неве принимает Владимир Путин, билеты именные, списки формует администрация президента и протокольная служба министра обороны.

Юлия Никитина,

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»