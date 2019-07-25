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Власть
25.07.2019 18:25
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«А что? Какие-то проблемы?» «Фонтанка» нашла тезку продавца билетов на парад ВМФ — она работает в Смольном

Дама, чьи персональные данные совпадают с именем торговки социальными билетами, нашлась в администрации Петербурга. Как минимум двух вице-губернаторов она видала.

«А что? Какие-то проблемы?» «Фонтанка» нашла тезку продавца билетов на парад ВМФ — она работает в Смольном

«Фонтанка.ру»

Кристину Еременко нужно искать в окружении членов городского правительства — подсказали «Фонтанке» осведомленные из Смольного. Накануне молодая женщина с таким именем разместила в соцсети объявление о продаже пригласительных на кронштадтскую часть Главного военно-морского парада. Как на виртуальном блошином рынке оказались бесплатные билеты, Кристина объяснять не захотела. 

Государственная служащая Кристина, в свою очередь, не проявила желания выяснить, кто мог представляться ее именем. 

По рабочему телефону старшего инспектора из аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко корреспондент «Фонтанки» позвонил утром 25 июля. Кристина Андреевна Еременко откликнулась на звонок, но разговор не задался.

– Кристина Андреевна, я так понимаю, это с вами вчера мы разговаривали о продаже билетов на парад ВМФ?

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– Я не понимаю, о чем вы говорите.

– То есть вы не размещали объявление о продаже билетов?

– Нет-нет. Конечно, нет. А что? Какие-то проблемы? Я не поняла.

– Было размещено объявление о продаже билетов на парад ВМФ, от вашего имени. По крайней мере, от имени Кристины Еременко. По нашим данным, это были именно вы. Но вы это отрицаете, я правильно понимаю?

– Я не понимаю, честно, правда. Ладно, до свидания.  

Несколькими часами ранее ее тезка явила схожее безразличие, узнав, что «продавала» билеты журналисту. Фонтанка» предлагает сравнить голоса. 

Продавец билетов на парад ВМФ Кристина Ерёменко

Cотрудник Смольного Кристина Еременко

Намек на то, что государственные служащие могут приторговывать привилегиями, был неприятен Ольге Аришиной, главе комитета по вопросам законности, который получил для бесплатного распространения 8 тысяч пригласительных. Еще две тысячи были отданы районной администрации Кронштадта. Аришина объяснила, что билеты распределяются по комитетам и районам, но контроль за каждым не ведется. «Конечно, это (продавать билеты. – прим. ред.) неправильно. Она у Бондаренко работает? Вот пусть Бондаренко с нею и разбирается», – сказала председатель комитета по вопросам законности. 

«Кристина? Есть такая, – подтвердил вице-губернатор Николай Бондаренко. – Пусть это останется на ее совести. Мы это проверять не будем. Копаться там – она не она. Я знаю, что все 20 билетов, которые выдали на аппарат, они на месте. Она говорит, что нет, как мы ее проверим?».

Виртуальная Кристина через пару часов после разговора с «Фонтанкой» добавила к своему 

объявлению статус «Продано», а затем удалила аккаунт в соцсети. Знакомые с инспектором Еременко работники Смольного подтвердили нашему изданию, что на фото в сети скорее всего изображена их коллега. 

«А что? Какие-то проблемы?» «Фонтанка» нашла тезку продавца билетов на парад ВМФ — она работает в Смольном

Новые знания — госслужащая на досуге подрабатывает визажистом — оставили без комментария. Мобильный номер телефона, который подсказали коллеги инспектора Еременко, совпадает с номером, который указывает в рекламе своих услуг визажист Еременко. 

По информации «Фонтанки», Кристина Еременко еще год назад работала под началом вице-губернатора Игоря Албина. После отставки строителя «Зенит Арены» вице-губернатору Николаю Бондаренко перешли часть его полномочий и сотрудников аппарата. 

Парад в честь дня ВМФ пройдет в Петербурге 28 июля. Пригласительные билеты раздаются только на кронштадтскую его часть. Они предназначены для ветеранских, общественных организаций и для простых горожан. На Сенатскую площадь проходок не достать даже за 500 рублей. Из-за того, что парад на Неве принимает Владимир Путин, билеты именные, списки формует администрация президента и протокольная служба министра обороны. 

Юлия Никитина,

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

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