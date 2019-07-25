СБУ опубликовала видео задержания российского танкера. В МИД РФ призвали подумать о последствиях «пиратства»
Служба безопасности Украины показала, как в порту Измаил происходило задержание танкера Nika Spirit, в котором украинцы узнали судно Neyma, якобы принимавшее участие в прошлогоднем инциденте в Керченском проливе.
В опубликованном 25 июля ролике видно, как люди в камуфляжной форме поднимаются на борт корабля под российским флагом. После этого демонстрируется уже общение следователей и сотрудников прокуратуры с экипажем. В частности, капитану предлагают «подняться», а оператор комментирует: «Это капитан корабля поднимается, за ним сотрудники службы безопасности и понятые». На капитанском мостике следователи просят у моряков документы, которые затем изучают. Голос за кадром называет присутствующих: «Капитан, старший помощник», а затем добавляет: «Мы находимся на корабле».
В своем заявлении СБУ настаивает, что за названием Nika Spirit скрывается Neyma, которая в прошлом году якобы заблокировала проход украинским кораблям. Сейчас следователи готовят ходатайстве в суд об аресте.
В российском МИД, как сообщает РИА «Новости», призвали украинскую сторону подумать о последствиях такого шага. Дипломаты намерены выяснить детали задержания, а потом предпринимать дальнейшие действия. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в комментарии РИА «Новости» назвал поведение СБУ «пиратством».
Справка:
Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, моряки арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.
Согласно карточке судна в сервисе Marinetraffic, Neyma ходит под российским флагом, а портом прописки является Таганрог. Построен танкер в 1989 году.