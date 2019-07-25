Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +28
$ 63.16р
70.29р
16:53 25.07.2019
Расширенный поиск

Бизнес
25.07.2019 16:08
Печать

ПИК перебирается в центр. Московский застройщик купил землю завода им. Климова

Покупателем территории АО «ОДК-Климов» на Большом Сампсониевском проспекте стала московская группа ПИК Сергея Гордеева. До сих пор этот один из крупнейших федеральных игроков строил в Петербурге жилье только в спальных районах.

ПИК перебирается в центр. Московский застройщик купил землю завода им. Климова

Завод АО "Русский Рено" Завод "Красный Октябрь" ОАО "Климов" на Citywalls.ru

Окончательная стоимость участка в 7,6 га у станции метро «Лесная» — 1,343 млрд рублей. Побороться ПИКу пришлось с одним из крупнейших местных игроков, группой Setl. Очень близкий к центру промышленный квартал теперь ждет редевелопмент. Из грядущих трудностей — соседство двигателестроителей все же сохранится, а памятник архитектуры и высотные ограничения на купленной территории поумерят размах стройки.

«Мы подтверждаем победу в аукционе по приобретению территории вертолетного завода «Климов» в Петербурге. О концепции застройки говорить пока рано. Мы обязательно сообщим, когда будут дополнительные детали», – сообщили «Фонтанке» в группе ПИК. 

Руководство завода ранее заявляло о намерении оставить за собой часть территории и административный корпус, выходящий фасадом на Кантемировскую улицу. «Мы уже фактически съехали с этой площадки, но кое-что там осталось. В течении 14 дней мы подпишем с ПИКом договор купли-продажи, в котором будет четко прописано все. Возможно, на условиях аренды у нас там останется небольшая площадка: сейчас на заводе у нас идет реконструкция испытательного стенда, и иметь небольшую дополнительную площадь было бы неплохо», – рассказал «Фонтанке» Александр Ватагин, исполнительный директор «Климова». 

По расчетам других претендентов, которые также рассматривали возможность покупки земли завода, на этом месте можно было бы разместить в пределах 100 тыс. м2 жилья комфорт-класса, а средняя цена продажи составила бы не менее 120 тыс. рублей. Если так, то экономика проекта примерно такая: при общей выручке в 12 млрд рублей себестоимость составит 13,5 тыс. руб за 1 м2 — за землю и еще около 40-70 тыс руб. за 1 м2 собственно строительства в зависимости от выбранного класса жилья. То есть, заработать на проекте застройки завода им. Климова москвичам получится где-то 3,5-5 млрд рублей. 

Реклама

Однако этот объем еще надо продать: у большинства местных застройщиков перед введением новых правил продажи жилья скопилось большое количество введенных объектов. Территория вокруг станции метро Лесная осваивается очень активно, и конкуренция там будет высокой. К примеру, буквально в 200 метрах от площадки «Климова» уже строится жилой комплекс «Георг Ландрин» – также на бывшей промышленной территории. По словам Александра Ватагина, у его участка есть преимущество перед соседями — разрешенная высота — 45 метров против 30 метров у «Георга Ландрина».

К тому же, коммерческой привлекательности этой площадки никак не добавляет наличие стоящего там дореволюционного объекта культурного наследия ««Сборочная мастерская автомобильной фабрики «Русский Рено»». Этот краснокирпичный корпус сносить, скорее всего, не дадут. Если очень повезет, его можно будет продать по 130 тыс. руб за м2, подсчитывали неудавшиеся претенденты на участок, или же приспосабливать самим под офисную или общественно-развлекательную функцию.

Кирилл Григошин/«Фонтанка.ру»
Кирилл Григошин/«Фонтанка.ру»

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«Про этот корпус все было написано в конкурсной документации, если бы москвичей это пугало, они бы не купили наш участок, – говорит Александр Ватагин. – Конечно, в разное время отношение к архитектурной ценности меняется, но конкретно это здание строилось в тяжелые времена, и ничего особо привлекательного в нем я не вижу». В его словах видели смысл и эксперты по архитектуре. Так, в 2014 году уже вставал вопрос об исключении «Русского Рено» из списка памятников КГИОП.

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International полагает, что при умелом распоряжении и способности архитекторов вписать этот памятник в новый проект, он даже может стать точкой притяжения, отличающий будущий комплекс ПИКа от соседей. Она приводит в пример исторический краснокирпичный фасад бывшей кондитерской фабрики в том же соседнем «Георге Ландрине», который удачно вписался в общий вид ЖК и теперь повышает привлекательность проекта. 

«Но в любом случае, наличие «кгиоповского» памятника повлияет на экономику проекта», – полагает эксперт.

Группа ПИК — один из лидеров российского рынка. В первом полугодии 2019 года она продала более 840 тыс. м2 недвижимости на 101 млрд рублей. Для сравнения, у одного из лидеров петербургского рынка, Группы ЛСР, за тот же период было продано 368 тыс. м2 на 38 млрд рублей. 

Реклама


Выход в Петербург ПИК проводит пока не очень агрессивно: строится лишь два проекта в спальных районах – «Орловский парк» (115 тыс. м2) и «Дальневосточный, 15» (72 тыс. м2). Представители компании не раз заявляли о готовности расширять экспансию в Петербурге и о планах по наращиванию земельного парка. В числе возможных вариантов, которые называли девелоперы — как раз промышленные кварталы в сложившихся жилых зонах, примерно такие, как территория на Большом Сампсониевском. 

Земля завода им. Климова была выставлена на продажу после перевода его основных промышленных площадей на север города, в Каменку. Объем инвестиций в переезд – 6,5 млрд. С тех пор предприятие постоянно наращивает производственную базу, к примеру, в этом году запланированный объем инвестиций в модернизацию испытательной базы — 2 млрд рублей. Часть денег завод получит от головной компании – «Объединенной двигателестроительной корпорации», а часть — его собственные деньги, в том числе, и от продажи недвижимости.

Выручка предприятия по последнему отчету — 19 млрд рублей, чистая прибыль — 170 млн рублей. Объем заказов «открытой», то есть, невоенной части контрактов в прошлом году — 2,6 млрд рублей. По данным открытых источников, общий объем заказов для корпорации «Вертолеты России» составит в ближайшие два года несколько десятков штук, а общая потребность военных и гражданских заказчиков — 400-500 двигателей в год. 

Интерес к освободившемуся после переезда завода участку проявляли представители «Адаманта», «Максидома», «Евроинвеста» и «Строительного треста», однако, претендентов смущала высокая цена и неопределенность на строительном рынке. С первого раза в начале этого года площадку продать не удалось, ко вторым торгам ожидалось снижение цены, но продавцы решили ее не менять.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
25.07.2019 14:20

«Петербургская Недвижимость» предлагает новую яркую меблировку для квартиры

Компания обновила совместное предложение с «Первой мебельной фабрикой»: теперь покупатели меблировки «Оптима» могут выбрать яркое цветовое решение фасадов на свой вкус. Стоимость комплекта осталась прежней: от 150 тысяч рублей для квартиры-студии.
Setl City
25.07.2019 11:19

Setl Group построил 6 очередь ЖК «Солнечный город»

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию 6 очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город». Покупатели квартир будут жить в благоустроенном квартале с уже открытыми детскими садами, собственной школой и зеленым парком, созданным специально для жилого комплекса.
ПСК
25.07.2019 10:40

Стартовали продажи нового проекта ПСК «Новый Невский»

Стартовали продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Невский». Он возводится в 50 шагах от Невского проспекта, по адресу ул. Тележная, 32. Стоимость квадратного метра - от 150 тыс. руб.
ГК «Полис Групп»
25.07.2019 09:59

Акция: «Паркинг за полцены!» в ЖК «Полис на Московской»

Только в июле при покупке 2-х или 3-х комнатной квартиры в ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» паркинг за полцены.
Setl Group
24.07.2019 13:15

АКРА присвоило облигациям Setl Group кредитный рейтинг А-(RU)

Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций (RU000A100MG6) холдинга Setl Group кредитный рейтинг А-(RU). В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг эмиссии, присвоенный облигационным выпускам российских компаний в секторе «Строительство и недвижимость».
ГК «Полис Групп»
24.07.2019 11:58

Скидки до 100 000 руб. на квартиры в ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» запустила новую акцию*.
«Аквилон Инвест»
24.07.2019 11:22

«Аквилон Инвест» запускает скидки на квартиры: выгода до 180 000 рублей

До конца июля холдинг «Аквилон Инвест» запускает специальную акцию «Скидка до 180 000 рублей на все». Предложение распространяется на все типы квартир в I, II и IV очередях жилого комплекса 4YOU у метро «Звездная», ЖК «Q-мир» рядом с метро «Московская» и I очереди ЖК All Inclusive в микрорайоне Шушары.
«ЭПЛ. Якутские бриллианты»
24.07.2019 09:00

Почетную медаль «За инновации и развитие» получила ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стала победителем во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий России» в номинации «За инновации и развитие».
ПСК
23.07.2019 17:30

Фасадные работы в ЖК «Славянка» от ПСК завершены

В ЖК «Славянка» на юге Петербурга завершилось остекление оконных проёмов. Этот этап был заключительным в работах над экстерьерами зданий. С фасадов демонтированы строительные леса и новые жилые дома представлены в своем завершенном виде.
ПСК
23.07.2019 16:43

ГК «ПСК» начала подготовку к монолитным работам комплекса START

Спустя всего месяц после начала подготовительных работ на стройплощадке апарт-комплекса START ГК «ПСК» начала подготовку к возведению монолитного конструктива. Для этого на объект уже привезли первый башенный кран.
ГК «Эталон»
23.07.2019 16:15

Снижена процентная ставка на жилые комплексы «Эталон ЛенСпецСМУ»

Банк «Открытие» снизил процентную ставку по ипотеке для покупки квартиры в строящихся и готовых объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
pixabay.com
23.07.2019 15:42

В ПСК рассказали, что такое рассрочка на квартиру и кому она подходит

Рассрочка — это альтернативное единовременной оплате и ипотеке решение. Такая опция подходит любому покупателю, у которого есть в наличии сумма для первоначального взноса и который рассчитывает получить остальные средства до сдачи дома в эксплуатацию.