Трассу М-10 «Россия» у Красного Бора почти на неделю сузят вдвое

Дорожные работы практически на неделю ограничат пропускную способность федеральной трассы М-10 «Россия» на участке в Тосненском районе Ленобласти. Там будут перекрывать по одной полосе в каждом направлении.

Как сообщает 25 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 29 июля по 3 августа на 664-м километре федеральной трассы М-10 в районе поселка Красный Бор будут поочередно перекрывать одну полосу движения в обоих направлениях одновременно: сначала осевые полосы, затем краевые. На этом участке всего четыре полосы, так что фактически проезжая часть будет сужена вдвое.

Дорожники будут обустраивать верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы выполняются в рамках государственного контракта по капитальному ремонту водопропускной трубы. Генподрядчиком выступает ООО «ФЕНИКС».