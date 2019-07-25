В Финляндии задержали двоих нарушителей границы, пешком пришедших из России

Двое мужчин были задержаны в Восточной Финляндии в приграничном районе Китеэ накауне вечером. Об этом 25 июля сообщает Пограничный отряд по Северной Карелии.

Незваных гостей обнаружил недалеко от границы с Россией пограничный патруль. Те запросили убежища в Финляндии. Гражданство задержанных в ведомстве не уточнили, но, как правило, если нарушитель просит убежища, его личные данные не раскрываются в целях безопасности.

По факту нарушения начато расследование, финские власти держат связь с российскими коллегами.

Ранее сообщалось, что сбежавший из России в Суоми таксист получил вместо политического убежища штраф в 40 тысяч рублей.