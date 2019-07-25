Происшествия
Самолёт из Симферополя не долетел до Петербурга. Борт вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолёт авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт Симферополя 25 июля. Такие данные следуют из сервиса Flightradar.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, рейс WZ786 Симферополь – Петербург совершил посадку по технической причине около 14.30. Приземление прошло в штатном режиме.
По данным РБК, Airbus A320 вернулся в аэропорт вылета из-за неубранной стойки шасси.
«Фонтанка» направила запрос в авиакомпанию Red Wings.