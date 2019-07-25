Самолёт из Симферополя не долетел до Петербурга. Борт вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

До конца июля холдинг «Аквилон Инвест» запускает специальную акцию «Скидка до 180 000 рублей на все». Предложение распространяется на все типы квартир в I, II и IV очередях жилого комплекса 4YOU у метро «Звездная», ЖК «Q-мир» рядом с метро «Московская» и I очереди ЖК All Inclusive в микрорайоне Шушары.