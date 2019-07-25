Якутского журналиста передумали штрафовать за воздействие на подсознание, но вспомнили про закон о фейках

Городской суд Якутска оштрафовал на 30 тысяч рублей местного журналиста Михаила Романова за публикацию заведомо недостоверной информации. Часть статьи Кодекса об административных правонарушениях в деле менялась трижды.

О решении суда 25 июля сообщают местные СМИ. Корреспондент «Якутска вечернего» Романов заплатит за фразу из публикации о сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого избили сотрудники ФСБ. Недостоверными судья признал строчки «каждый может попасть в жернова государственной машины», «Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах».

Административному иску, как стало известно ранее, предшествовал визит в редакцию участкового Рушана Алимова. Как рассказывал в Facebook главный редактор издания Виталий Обедин, полицейский сначала просил Романова ехать с ним в отдел, а когда тот отказался, составил протокол о неповиновении законным требованиям. Следом за отрицательным ответом на вновь заданный вопрос о том, не передумал ли Романов насчет визита в отдел, он начинал составлять новый, но уже с другим временем. Таким образом он на несколько часов парализовал работу журналиста.

Закончил Алимов протоколом о злоупотреблении свободой массовой информации, указав на первую часть статьи. (В ней говорится о воздействии на сознание с помощью электронных СМИ и видеоматериалов. При этом текст Романова вышел в печатной версии издания.) В карточке дела и вовсе было указано, что материалы составлены по третьей части статьи – незаконное распространение информации о пострадавшем ребенке. В итоге на заседании 25 июля рассматривали протокол по самой новой части этой статьи – о фейковых новостях.

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Романов заявил, что намерен обжаловать решение суда.