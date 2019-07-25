Баннер фестиваля здорового образа жизни придавил ребенка. Девочку госпитализировали с переломом и сотрясением

Обрушившаяся из-за грозы рекламная конструкция травмировала 10-летнюю девочку в омском парке развлечений и отдыха «Зеленый остров». Об этом 25 июля сообщили в Следственном комитете по региону.

По предварительной информации, сильный ветер сломал одну из деревянных опор «рекламной конструкции в виде арки, установленной для проводившегося на «Зеленом острове» фестиваля здорового образа жизни», – пишут следователи.

«В результате падения конструкции 10-летняя девочка получила перелом лодыжки и сотрясение головного мозга. Ребенок госпитализирован в детскую больницу», – уточнили в СК.

Проводится доследственная проверка, уголовное дело может быть возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).