Ребенок на самокате угодил под автобус в Колпино, получив серьезные травмы

В течение получаса утром 25 июля в Петербурге и Ленобласти под колеса угодили два пешехода. В Тосненском районе погибла пенсионерка, в Колпинском районе города серьезно пострадал ребенок.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, около 11:45 на 613-м километре трассы М-10 «Россия», в Любани, 31-летний мужчина на Ford Kuga сбил 82-летнюю женщину. Наезд произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пенсионерка от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

Чуть ранее, в районе 11:20, в Колпино ребенок на самокате попал под автобус. По предварительным данным ГИБДД, на площади Коммуны, напротив дома 29 по Советскому бульвару, 54-летний водитель рейсового автобуса «ЛиАЗ» 366-го маршрута сбил 10-летнего мальчика, который ехал на самокате по проезжей части в попутном направлении. При этом само ДТП произошло в зоне пешеходного перехода.

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В результате ребенок получил тяжелые травмы. «Пока обстоятельства непонятны, но, к сожалению, ногу придется ампутировать», – отмечает «Дорожный инспектор», добавляя, что мальчик был без сопровождения родителей.