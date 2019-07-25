Украина задержала российский танкер. Он якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе

Служба безопасности Украины рапортует о задержании судна Neyma, которое якобы было участником в прошлогоднем инциденте в Керченском проливе.

«По прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе. <...> 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер «NIKA SPIRIT», который <...> идентифицирован как уже известный танкер «NEYMA», использовавшийся для перекрытия Керченского пролива», – говорится 25 июля в заявлении СБУ.

По версии украинский стороны, Neyma якобы «незаконно» заблокировала проход, в результате чего в прошлом году были задержаны 24 украинских моряка. Сейчас следователи СБУ проводят досудебное расследование, включающее, в частности, выемку документов, прослушивание переговоров и допросы. Кроме того, служба безопасности соседней страны заявляла о готовящемся ходатайстве в суд об аресте.

«Военной прокуратурой и следователями СБУ заочно сообщено о подозрении 15 должностных лиц высшего военного руководства РФ», – сообщает СБУ.

Согласно карточке судна в сервисе Marinetraffic, Neyma ходит под российским флагом, а портом прописки является Таганрог. Построен танкер в 1989 году.