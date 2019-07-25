«Петербургская Недвижимость» предлагает новую яркую меблировку для квартиры

Setl Group

Компания обновила совместное предложение с «Первой мебельной фабрикой»: теперь покупатели меблировки «Оптима» могут выбрать яркое цветовое решение фасадов на свой вкус. Стоимость комплекта осталась прежней: от 150 тысяч рублей для квартиры-студии.

Новинка особенно придется по вкусу покупателям, которые любят интерьер в красочных, жизнерадостных тонах. Клиенты смогут экспериментировать и сочетать оттенки, создавая неповторимый и стильный дизайн своей новой квартиры. На выбор представлен широкий выбор цветных фасадов: зеленые, желтые, красные, синие, оранжевые и другие. Покупатели смогут «раскрасить» всю квартиру или одно из помещений: кухню, гостиную, спальню, детскую или прихожую. А для тех, кто предпочитает минимализм, есть варианты в сдержанных серых или белых тонах.

Setl Group

Доставка, подъем на этаж, сборка и установка мебели входит в стоимость, а изготовление занимает 21 рабочий день: это позволит покупателям переехать быстро и без хлопот.

«Петербургская Недвижимость» предлагает клиентам меблировки категорий «Оптима» и «Комфорт». Стоимость — от 150 и от 200 тысяч рублей. Во втором варианте предусмотрено больше предметов мебели: среди них дополнительные шкафчики, тумбы, полки для хранения вещей и так далее. При покупке любого комплекта клиенты также могут заказать диван.

Setl Group

Предложение доступно покупателям, которые приобретают квартиру напрямую через отдел продаж «Петербургской Недвижимости». Примеры меблировки клиенты могут увидеть в шоу-румах на территории объектов Setl Group: «Солнечный город», «Зеленый квартал», «Чистое небо» и «Статус у парка Победы».

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный продавец проектов Setl Group. Компания сотрудничает с более чем 40 застройщиками и является партнером ключевых банков.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Солнечный город» – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy