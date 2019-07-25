В Выборге задержали двух египтян, мечтавших о жизни в Европе

Двое мужчин арабской внешности не прошли незамеченными в Выборге – нелегалов остановила Федеральная служба безопасности. Как сообщает 25 июля Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти, двух иностранцев задержали еще 22-го числа на автовокзале Выборга.

Выяснилось, что это были граждане Египта, которые прилетели в Москву по однократным деловым визам, но их срок действия истёк ещё в мае. В ходе допроса иностранцы признались, что отправились в Финляндию в поисках лучшей жизни.

Однако планам сбыться не суждено – Выборгский суд 23 июля оштрафовал обоих на 5 000 рублей за нарушение правил въезда/пребывания в РФ и приговорил к депортации. Теперь египтяне ждут выдворения на родину в Центре содержания иностранных граждан в Гатчине.

Пограничники регулярно отлавливают выходцев из Африки и Ближнего Востока, которые хотят попытать счастья в Европе, тайно перейдя границу с Финляндией. Так, египтян встречали сотрудники ФСБ на автовокзале Выборга и месяц назад – их выдал торчащий из рюкзака гребной винт.