За жестокое убийство из ревности петербурженка отправится в колонию, где ее принудительно будет лечить психиатр

Городской суд приговорил к 12 годам колонии петербурженку Елену Романову, которая связала, изрезала, задушила любовницу мужа, а потом подожгла тело. Помогавший ей в похищении Василий Шатрук получил 6,5 лет.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, приговор был вынесен 25 июля на основании вердикта присяжных о виновности подсудимых от 27 июня. Романову на 12 лет за убийство, совершенное с особой жестокостью, изолируют от общества в колонии, где за ней принудительно будет наблюдать психиатр.

В суде было доказано: пять лет назад, 6 марта, женщина предложила Шатруку помочь с работой, пообещав ему подряды на ремонты квартир. Взамен она попросила подкараулить на проспекте Просвещения хрупкую блондинку. Желание заработка мужчину подкупило, – так ночью девушка оказалась связанной на заднем сиденье «Лэнд Крузера». Вскоре соперницы остались наедине.

Поводом для похищения стал роман между жертвой и мужем Романовой. Как писала «Фонтанка», пара к 2014 году была в продолжительных отношениях, неверный супруг даже помог своей новой пассии с приобретением недвижимости.

Реклама



Ревность занесла над любовницей нож, не менее 19 ударов пришлись на лицо, шею и голову, еще шесть были нанесены по голове тупым предметом. После этого молодую женщину душили чем-то вроде толстой проволоки, умерла она именно из-за удушья. Уже мертвую соперницу Романова еще несколько раз ударила ножом, после чего увезла в лес под Агалатово и подожгла тело. Нашли погибшую случайные прохожие через три дня после пропажи. Романова вскоре призналась в убийстве, но сперва настаивала на том, что хотела любовницу мужа только напугать. Шатрук и вовсе отрицал причастность к похищению.

Родственники убитой получат от осужденной 2,3 млн рублей.

Ранее наше издание сообщало, что мужчина, которого не поделили две дамы, — таможенник. Именно он забил тревогу, когда его любовница пропала без вести.