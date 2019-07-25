На Испытателей горит автосервис, дым выбивается из-под крыши на всей площади

Ангар на проспекте Испытателей, в котором ремонтируют автомобили, задымился днем 25 июля. В самом сервисе говорят о почти потушенном пожаре, спасатели — о разведке территории.

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники автосервиса «Евроавто», пожар начался в складских помещениях по адресу: проспект Испытателей, 2. По предварительной информации, все успели выйти. К половине третьего, по словам очевидцев, пламя практически потушили.

При этом в городском управлении МЧС нашему изданию заявили, что пожарные прибыли на место и ищут очаг возгорания.

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В 2015 году огонь уничтожил склад этой же сети на Парнасе. Тогда пожару присвоили максимальный уровень сложности, тушили его с вертолета.

В марте прошлого года в том же Приморском районе горел автосервис на Савушкина. Огонь занял площадь в 500 квадратных метров.