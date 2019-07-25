В суде по делу о теракте в метро Петербурга услышали голос с того света. Защита озадачена расшифровкой

Аудиозапись беседы, в которой обвинение слышит подготовку к подрыву метро, прозвучала в Ленинградском окружном военном суде. Террористический уклон разговора подтвердила экспертиза.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 25 июля, на знакомстве с двумя телефонными разговорами настаивали адвокаты и подсудимый Аброр Азимов. По версии следствия, один из голосов на записях от 1 и 2 апреля 2017 года принадлежит ему. Его вероятный собеседник — предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов.

Азимов просил суд прослушать оба разговора полностью, но получил отказ. От каждого из аудиофайлов включали примерно по полминуты. Беседа велась на неродном для большинства присутствующих узбекском языке.

Задействовать переводчика, который работает на каждом заседании, судья не согласился. Адвокатам, желающим получить второй вариант перевода, предложено самим найти переводчика либо довериться материалам дела. Азимов себя на записи не услышал.