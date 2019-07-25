Экс-начальнику колонии, где Цеповяз лакомился крабами, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявили бывшему начальнику колонии в Амурской области Александру Радыкину и его заместителю. Учреждение отметилось деликатесным меню для отбывавшего там наказание члена «банды Цапков» Вячеслав Цеповяза.

Обвинение было предъявлено 10 июля. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, пишет РИА Новости 25 июля.

Кроме привилегий для Вячеслава Цеповяза в деле также есть эпизоды о неправомерном предоставлении трем осужденным дополнительных свиданий с родственниками, незаконном допуске в колонию посторонних.