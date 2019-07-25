Происшествия
Экс-начальнику колонии, где Цеповяз лакомился крабами, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий
Обвинение в превышении должностных полномочий предъявили бывшему начальнику колонии в Амурской области Александру Радыкину и его заместителю. Учреждение отметилось деликатесным меню для отбывавшего там наказание члена «банды Цапков» Вячеслав Цеповяза.
Обвинение было предъявлено 10 июля. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, пишет РИА Новости 25 июля.
Кроме привилегий для Вячеслава Цеповяза в деле также есть эпизоды о неправомерном предоставлении трем осужденным дополнительных свиданий с родственниками, незаконном допуске в колонию посторонних.
Справка:
В ноябре 2013 года Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления кущевской банды. Осенью прошлого года в СМИ попали фотографии Цеповяза из колонии, на которых он жарит шашлыки, ест икру и крабов. Во ФСИН подтвердили подлинность снимков, объяснив, что это снимки 2015 года. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Позже Вячеслава Цеповяза перевели из колонии в Амурской области в другое учреждение ФСИН за пределами региона.