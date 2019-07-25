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25.07.2019 13:58
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Задержан глава областной Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Бирюков. Уголовное дело дотянулось до Ленобласти от Интендантских складов

Руководитель ГКУ Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» Алексей Бирюков задержан сотрудниками УФСБ. Задержание может быть связано с его работой в Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации, которая занимается зданиями Консерватории и Интендантских складов. 

Как 25 июля сообщает 47news, Бирюков задержан на двое суток, в его квартире произведен обыск. Дело возбуждено по ч. 4 статьи 159 УК -  мошенничество в особо крупном размере. По данным издания, оно связано не с областным периодом карьеры Бирюкова, который начался в 2017 году, а с предшествующим, когда он занимал должность замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации. В 2016 году руководство ведомства сменилось (вместо Александра Шабасова его возглавила Наталья Волынская), после чего Бирюков ушел из дирекции. 

Сообщается, что дело связано с первой очередью реставрационных работ в здании Интендантских складов на Глинки, 2. Инициатором возбуждения уголовного дела называют  Алексея Васильева, ректора Санкт-Петербургской государственной консерватории, которая и переехала по этому адресу на время ремонта в своем основном здании. Напомним, в ноябре  министр культуры Владимир Мединский анонсировал новое уголовное дело, касающееся подведомственного министерству объекта в Петербурге.

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Справка:

Напомним, летом 2014 года было решено, что Консерватория переедет на время ремонта своего основного здания в соседнее, на ул. Глинки, 2. Перед этим часть Интендантских складов для новоселов отремонтировал «Ремстройфасад» за 480 млн рублей. Когда въехали студенты и преподаватели, встал вопрос о продолжении работ — контракт на 900 млн рублей в начале октября 2015 года выиграла та же компания. В апреле 2017 года контракт расторгли

После этого Северо-Западная дирекция Минкульта объявляла несколько конкурсов на завершение ремонта и с третьего раза нашла подрядчика за 262 млн – «Капитал Стройиндустрию».  При этом дирекция судилась с «Ремстройфасадом», а по факту мошеннического хищения средств при ремонте Интендантских складов было возбуждено дело. Позднее стало известно, что та часть помещения, куда переехала Консерватория, отсырела, а сотрудников учреждения массово сокращали из-за недостатка площадей. В конце ноября стало известно, что экс-глава отдела технического надзора по инженерным системам Северо-Западной дирекции Владимир Крайнов оштрафован за приемку фактически невыполненных работ в историческом здании Интендантских складов. В марте 2019-го дирекция объявила очередной конкурс на реконструкцию складов, он был отменен. Летом Мединский сообщил, что во внутреннем дворе здания планируется создание общественного пространства. 

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