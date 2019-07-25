Задержан глава областной Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Бирюков. Уголовное дело дотянулось до Ленобласти от Интендантских складов

Руководитель ГКУ Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» Алексей Бирюков задержан сотрудниками УФСБ. Задержание может быть связано с его работой в Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации, которая занимается зданиями Консерватории и Интендантских складов.

Как 25 июля сообщает 47news, Бирюков задержан на двое суток, в его квартире произведен обыск. Дело возбуждено по ч. 4 статьи 159 УК - мошенничество в особо крупном размере. По данным издания, оно связано не с областным периодом карьеры Бирюкова, который начался в 2017 году, а с предшествующим, когда он занимал должность замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации. В 2016 году руководство ведомства сменилось (вместо Александра Шабасова его возглавила Наталья Волынская), после чего Бирюков ушел из дирекции.

Сообщается, что дело связано с первой очередью реставрационных работ в здании Интендантских складов на Глинки, 2. Инициатором возбуждения уголовного дела называют Алексея Васильева, ректора Санкт-Петербургской государственной консерватории, которая и переехала по этому адресу на время ремонта в своем основном здании. Напомним, в ноябре министр культуры Владимир Мединский анонсировал новое уголовное дело, касающееся подведомственного министерству объекта в Петербурге.