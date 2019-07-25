«Охранник-профессионал, равных которому нет в мире». Кадыров взял себе в телохранители шестилетнего мальчика
Магомед-Эми шести лет от роду стал охранником главы Чечни Рамзана Кадырова, после того как заявил, что хочет охранять чеченского лидера.
«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире», – так 25 июля кадровое решение описал сам Кадыров.
С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку! Я наткнулся на видеоролики Магомед-Эми Газиева на просторах Интернета. Он очень хотел охранять мой покой, стать настоящим защитником и воином. Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тут же обеспечил его полным обмундированием и амуницией. В детских магазинах Грозного закуплено всё необходимое оружие и транспорт. Курировать работу моего охранника будет помощник Главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" @groznytv Ахмед Дудаев @ahmed_95kra . Я поздравляю Магомед-Эми со вступлением на этот важный и ответственный пост! Желаю ему вырасти большим, сильным, настоящим патриотом и защитником Отечества! #Кадыров #Россия #Чечня #Газиев
По его словам, мальчик полон «смелости, решимости и отваги», а также готов «встать горой» за главу республики и даже «отразить любую атаку». Ребенок принят в должности командира. Его уже обеспечили обмундированием и амуницией.
«В детских магазинах Грозного закуплено всё необходимое оружие и транспорт», – уточнил Кадыров.
Глава республики рассказал, что наткнулся в Интернете на видео, где мальчик говорит о намерении стать охранником первого лица Чечни. После этого Кадыров решил исполнить желание шестилетнего Магомеда-Эми.