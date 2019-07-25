«Охранник-профессионал, равных которому нет в мире». Кадыров взял себе в телохранители шестилетнего мальчика

Магомед-Эми шести лет от роду стал охранником главы Чечни Рамзана Кадырова, после того как заявил, что хочет охранять чеченского лидера.

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире», – так 25 июля кадровое решение описал сам Кадыров.

По его словам, мальчик полон «смелости, решимости и отваги», а также готов «встать горой» за главу республики и даже «отразить любую атаку». Ребенок принят в должности командира. Его уже обеспечили обмундированием и амуницией.

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«В детских магазинах Грозного закуплено всё необходимое оружие и транспорт», – уточнил Кадыров.

Глава республики рассказал, что наткнулся в Интернете на видео, где мальчик говорит о намерении стать охранником первого лица Чечни. После этого Кадыров решил исполнить желание шестилетнего Магомеда-Эми.