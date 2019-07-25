Бомбоубежище имени Цоя. В Петроградском районе появится новое общественное пространство

В Петроградском районе начались работы по созданию нового общественного пространства. На забор, установленный в сквере Виктора Цоя, 25 июля обратил внимание читатель «Фонтанки».

В администрации Петроградского района пояснили, что речь идет о благоустройстве территории в Любанском переулке, 2, где должно появиться общественное пространство. Работы начались 24 июля и закончатся к 1 сентября. Подрядчик ООО А2ТЭК. Сумма контракта — 7,9 млн рублей.

Читатель «Фонтанки» Владислав

Ранее сообщалось, что на крыше бомбоубежища в Любанском переулке будет создана зона отдыха, посвященная музыканту Виктору Цою. В частности, там появятся гитара и скрипичный ключ, выполненные ландшафтом, сцена и скамейки. Таким образом, сквер лидера группы «Кино» будет расширен за счет соседней территории. Проект в 2018 году разработало ООО «Нескучный с-дизайн», связанное с ООО «Нескучный сад».