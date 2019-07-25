Финляндия подтвердила факт нарушения границы российским самолётом, но обвинение не выдвинула – некому

Пограничная охрана Финляндии 25 июля опубликовала результаты расследования инцидента с российским самолетом и подтвердила факт нарушения им воздушного пространства 17 июля напротив города Порвоо.

«Российское воздушное судно вторглось в финское воздушное пространство в 9:23. Пролетев по территории Финляндии 25 километров, оно покинуло её в 9:25», – говорится в сообщении ведомства. Самолёт залетел в соседнюю страну на глубину двух километров.

Однако последствий для нарушителя не будет. После завершения предварительного следствия дело решено было закрыть из-за того, что пилотов не опознали.

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«Личность пилотов в ходе расследования установить не удалось, и поэтому предъявлять обвинения некому», – заключили в Погранохране.

Модель и принадлежность самолёта не уточняется.

Ранее на той же неделе Финляндия подняла в воздух истребители для опознания трёх российских военных воздушных судов над Балтикой вблизи своей границы.