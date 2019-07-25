Сертификатов негорючести не существует: петербургская компания по производству палаток опровергла причастность к трагедии в «Холдоми»

«Научно-производственная фирма ОРТ» – компания-производитель палаток «Памир-10» и «Памир-30», которые в ночь на 23 июля сгорели при пожаре в детском лагере «Холдоми», опровергла информацию о наличии сертификатов негорючести и маркировке МЧС.

Ранее директор лагеря Максим Кузнецов сообщил «Комсомольской правде», что «все сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести», а заказывали их по рекомендации правительства Хабаровского края непосредственно на заводе-изготовителе в Петербурге.

В «Научно-производственной фирме ОРТ», расположенной в Парголово, слова Кузнецова не подтвердили, разместив официальное объявление на сайте. Там сказано: «палатки типа Памир-30 компания в адрес компании «Флагман» в 2019 году для детского палаточного лагеря в Хабаровском крае не изготавливала и не поставляла». Из заявления следует, что на территории России в принципе не существует сертификатов негорючести палаток, значит, подобные документы не могли оказаться у заказчиков. Все модели «Памир» относятся к разряду кемпинговых. Материал в них не огнеустойчив: он не возгорается от случайных искр, но способен выдержать пламя не более 30 секунд. Такие условия прописаны в ГОСТ 15530-93.

Оперативно дозвониться до представителей детского лагеря «Холдоми» и узнать, у кого всё-таки были заказаны сгоревшие палатки, «Фонтанке» не удалось.

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Пожар в лагере на базе туркомплекса «Холдоми», где находились 189 детей разных возрастов, произошел в ночь на 23 июля, из 26 палаток полностью выгорели 20. Пострадали 12 человек, четверо детей погибли. После трагедии в МЧС заявили, что не обязаны проверять детские палаточные лагеря, потому как палатки не являются капитальными строениями.