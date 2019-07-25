Ям-Ижорское шоссе перекрыло смертельное ДТП, в котором пострадали дети. Ребенок получил травмы и на «Скандинавии»

В двух серьезных ДТП утром 25 июля пострадали четверо детей. Авария в Пушкинском районе Петербурга к тому же унесла жизнь водителя.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:25 на 4-м километре Ям-Ижорского шоссе столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter под управлением 41-летнего мужчины и Renault Megane, за рулем которого был мужчина 38 лет.

В результате аварии водитель «Рено» погиб, а в «Фольксвагене» пострадали трое детей: 5-летний мальчик и 11-летняя девочка получили травмы средней тяжести, а еще одна 11-летняя пассажирка – тяжелые.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», из-за аварии оказалось полностью перекрыто движение по шоссе, транспорт пропускают в объезд через Фёдоровское.

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А несколькими часами ранее ребенок-пассажир пострадал в Выборгском районе Ленобласти. По информации ГИБДД, около 8:50 на 159-м километре федеральной трассы «Скандинавия» 41-летняя женщина, двигаясь на автомобиле «Лада» со стороны Выборга в направлении государственной границы, при повороте налево столкнулась с микроавтобусом Ford Transit под управлением 49-летнего мужчины, который ехал от границы в направлении Петербурга.

В результате ДТП пострадали 62-летняя пассажирка «Форда», женщина-водитель «Лады» и ее 2-летний пассажир. Ребенок находился на заднем сиденье в автокресле, но оно не подходило ему по росту и весу. Также на переднем сиденье легковушки ехал 14-летний подросток, который, к счастью, не пострадал.