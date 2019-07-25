Автор смертельной аварии на Обводном решил хранить молчание. Суд арестовал водителя «Яндекс.Такси»

Ленинский районный суд арестовал предполагаемого виновника смертельной аварии на Обводном канале. Решение вынесено 25 июля.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, водитель «Яндекс.Такси» Икромджон Абдикулов вину не признал, от дачи показаний отказался. Объяснить отсутствие у него водительского удостоверения не смог.

Около четырех утра 23 июля на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта водитель «Яндекс.Такси» влетел в тягач. Погибли двое из легковушки. Машиной управлял 23-летний гражданин Узбекистана, прав у него не было. В «Яндекс.Такси» сообщили, что мужчина находился за рулём незаконно.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).