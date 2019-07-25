«Лети высоко, великий воин». Соперник погибшего петербургского боксера Дадашева отказался от гонорара за бой

Соперник петербургского боксера Максима Дадашева, пуэрториканец Сабриэль Матиас впервые прокомментировал смерть своего оппонента. Как сообщает 25 июля NBC, он также отказался от своего гонорара.

«Никто не готов умереть, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благополучии наших семей, даже не догадываясь, насколько это сложно. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду тебя уважать. Покойся с миром, Максим Дадашев», – заявил Матиас.

За победу над Дадашевым Матиас должен был получить 75 тысяч долларов, однако он не взял денег.

«Я не хочу этого чека. Это были его первые слова», – вспоминает представитель пуэрториканского боксера Фернандо Газтамбиде.