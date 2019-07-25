«Лети высоко, великий воин». Соперник погибшего петербургского боксера Дадашева отказался от гонорара за бой
Соперник петербургского боксера Максима Дадашева, пуэрториканец Сабриэль Матиас впервые прокомментировал смерть своего оппонента. Как сообщает 25 июля NBC, он также отказался от своего гонорара.
«Никто не готов умереть, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благополучии наших семей, даже не догадываясь, насколько это сложно. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду тебя уважать. Покойся с миром, Максим Дадашев», – заявил Матиас.
За победу над Дадашевым Матиас должен был получить 75 тысяч долларов, однако он не взял денег.
«Я не хочу этого чека. Это были его первые слова», – вспоминает представитель пуэрториканского боксера Фернандо Газтамбиде.
Справка:
20 июля Дадашев провел бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался. Максиму Дадашеву было 28 лет. У него остались жена и двухлетний сын.
Первый тренер Дадашева рассказал «Фонтанке» о том, что в прошлом спортсмен мучился сильными головными болями после вирусного менингита.
Максим Дадашев – российский боксёр, призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. С 2016 года переехал в США, где начал профессиональную карьеру боксера.