Смольный выселил ставку казачьего атамана с Петроградской стороны. Обошлось без махания шашками

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил принадлежащее городу помещение на Большой Монетной улице, д. 22, лит. А (объект культурного наследия «Дом А.И. Балинского»).

Как рассказали 25 июля в пресс-службе ведомства, объект нежилого фонда площадью более 60 кв. м без договора с городом заняла Ставка Атамана общественной организации «Союз казачьих формирований», которая прекратила свою деятельность в качестве юридического лица еще в 2011 году. Помещение использовалось под офис, а также «в жилых целях».

Ранее город сдавал площади в аренду «Союзу казачьих формирований», но впоследствии расторг договор. Просьбу освободить помещение пользователи проигнорировали, но сопротивляться выселению также не стали.