Петербург накроет 30-градусная жара, в Финляндии ожидаются тропические ночи

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 26 июля, в Петербурге ожидается днём от +28 до 30 градусов Цельсия. Жару усугубит яркое солнце почти при полном отсутствии облаков. Аналогичная погода ожидается и в субботу.

Под палящими лучами находится также соседняя Финляндия, и ближайшие три дня снижения температуры не прогнозируется. По данным Метеорологического института страны, столбик термометра местами остановится днём 25 июля на отметке в +33.

Накануне температурный максимум был зафиксирован в Хельсинки, где воздух прогрелся до +29,6 градуса, ночью было до +19,1.

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По прогнозам синоптиков, вместе с жаркими днями в Финляндию придут и тропические ночи, сообщает 25 июля Ilta-Sanomat со ссылкой на специалистов Метеорологического института. Таковыми считаются ночи, во время которых температура не опускается ниже +20. Особенно высока вероятность в озёрном регионе на востоке Суоми.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 29 июля, в Финляндии начнётся похолодание. В Петербурге, по данным синоптиков, столбик термометра поползёт вниз в воскресенье.