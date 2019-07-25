В здравом уме и твёрдой памяти. Предполагаемого автора взрыва в петербургской подземке посмертно признали психически здоровым

Акбаржон Джалилов был умён, напорист, местами скрытен, психически устойчив. Портрет предполагаемого автора взрыва в метро Петербурга психиатры нарисовали посмертно.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», выводы московских специалистов о личности 22-летнего Джалилова на заседании 25 июля огласила прокурор Надежда Тихонова. Отмечены амбициозность, повышенный уровень притязаний, умение контролировать побуждения и эмоции, а также обучаемость, широкий круг интересов и высокие интеллектуальные ресурсы.

Согласно заключению, предполагаемый смертник был бесконфликтным, легко налаживал контакты, но в общении был осторожен: скрытничал, переживаниями не делился.

«До осени 2015 года был психологически незрел, подвержен влиянию. После так называемой службы в армии мировоззрение трансформировалось, взгляды изменились радикально», – зачитала Тихонова.

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Джалилов стал активнее, напористее, циничнее и, как установлено, в состоянии аффекта в метро не спускался.

«Какого-либо психического расстройства, нарушения критических способностей, которые помешали бы ему осознавать опасность его действий, не выявлено», – заключили специалисты.

Посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Джалилова проводили по материалам дела в октябре 2017 года. 11 его предполагаемых пособников также обследовали и психических отклонений не нашли. У большинства эксперты увидели лидерские качества, эгоцентризм, демонстративность и склонность показать себя с лучшей стороны.

«Знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Нахожусь в здравом уме и на меня нельзя повлиять», – подтвердил Аброр Азимов. Его соседи по скамье подсудимых против своих психолого-психиатрических портретов не возражали.