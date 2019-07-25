«Третье дело ЮКОСа»: Ходорковского и его соратников обвиняют в хищении акций и отмывании средств на миллиарды долларов
Генеральная прокуратура России озвучила, в чем обвиняют экс-главу нефтяной компании «ЮКОС» в рамках так называемого «третьего дела», существование которого ранее подтвердил Юрий Чайка.
«Третьим делом ЮКОСа» называют уголовное дело в отношении бывших владельцев, руководителей и работников ОАО "НК "ЮКОС" по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества и полученных от его реализации денежных средств, в том числе соединённого с ним дела в отношении Ходорковского и других лиц о легализации похищенных ими у государства в 1995-2003 годах акций ОАО "НК "ЮКОС" и денежных средств нефтяной компании в общем размере более 6 миллиардов долларов США», – заявил 25 июля официальный представитель генпрокуратуры РФ Александр Куренной на ведомственном канале «Эфир».
По его словам, «похищенные и отмытые средства» разместили в США, Великобритании, Ирландии и других странах. Куренной также отметил, что сложно оценить сроки наложения ареста на это имущество.
При этом ведомство намерено привлечь виновных к ответственности.
В начале июня генеральный прокурор России подтвердил наличие «третьего дела ЮКОСа». До этого по российскому ТВ был показан сюжет «Кровавая империя Михаила Ходорковского», где говорилось о «третьем деле». Сам экс-глава нефтяной компании не стал комментировать претензии прокуратуры и заявление Юрия Чайки.
Справка:
Михаил Ходорковский был фигурантом двух уголовных дел, связанных с ЮКОСом. В 2003 году его арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году бизнесмен был приговорен к 9 годам колонии общего режима по ряду статей, в том числе статье «Мошенничество». В 2010 году по второму делу ЮКОСа о хищении добытой нефти Ходорковский получил 14 лет лишения свободы с учётом ранее отбытого наказания. Через три года, в декабре 2013 года, президент Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского, и тот покинул Россию.
В 2014 году ЕСПЧ принял решение взыскать с России €1,87 млрд в пользу заявителей по делу нефтяной компании «ЮКОС». Конституционный суд РФ в 2017 году принял решение о невозможности исполнения решения Страсбургского суда.
Сюжет «Кровавая империя Михаила Ходорковского» вышел на телеканале НТВ 31 мая. В сюжете, поданном как журналистское расследование, прозвучало словосочетание «третье дело ЮКОСа». Советник генпрокурора Салават Каримов рассказывал НТВ, как основатель и совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский в середине 90-х получил контроль над государственными активами и пролоббировал в правительстве идею сконцентрировать эти активы в руках одного инвестора. Главное, в чем могли обвинить руководство ЮКОСа, следовало из телесюжета — якобы имевший место вывод за границу взятых из средств миноритарных акционеров $51 млрд.