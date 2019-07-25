«Третье дело ЮКОСа»: Ходорковского и его соратников обвиняют в хищении акций и отмывании средств на миллиарды долларов

Генеральная прокуратура России озвучила, в чем обвиняют экс-главу нефтяной компании «ЮКОС» в рамках так называемого «третьего дела», существование которого ранее подтвердил Юрий Чайка.

«Третьим делом ЮКОСа» называют уголовное дело в отношении бывших владельцев, руководителей и работников ОАО "НК "ЮКОС" по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества и полученных от его реализации денежных средств, в том числе соединённого с ним дела в отношении Ходорковского и других лиц о легализации похищенных ими у государства в 1995-2003 годах акций ОАО "НК "ЮКОС" и денежных средств нефтяной компании в общем размере более 6 миллиардов долларов США», – заявил 25 июля официальный представитель генпрокуратуры РФ Александр Куренной на ведомственном канале «Эфир».

По его словам, «похищенные и отмытые средства» разместили в США, Великобритании, Ирландии и других странах. Куренной также отметил, что сложно оценить сроки наложения ареста на это имущество.

При этом ведомство намерено привлечь виновных к ответственности.

В начале июня генеральный прокурор России подтвердил наличие «третьего дела ЮКОСа». До этого по российскому ТВ был показан сюжет «Кровавая империя Михаила Ходорковского», где говорилось о «третьем деле». Сам экс-глава нефтяной компании не стал комментировать претензии прокуратуры и заявление Юрия Чайки.