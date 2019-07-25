«Урагана» не будет, «Козельск» на подходе. Каким кораблям улыбался министр Шойгу

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу остался доволен увиденным на генеральном прогоне военно-морского парада в Петербурге. Такой вывод наблюдатели делают на основе мимики министра.

Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Контрольная репетиция главного парада ВМФ прошла на Неве и в Кронштадте 25 июля. Ровно такое же, включая дневной развод мостов, петербуржцам предстоит увидеть в воскресенье. Роль «изюминки» в этом году отведена деревянному паруснику «Полтава». Историческая копия первого линейного корабля Балтийского флота занимает ведущее место в парадном строю, но настоящая особенность 2019 года не в этом. В петербургском военно-морском параде покажут самое большое за последние три года количество новейших кораблей. Возможно, именно этой мысли улыбался министр обороны Сергей Шойгу, который проверял, все ли готово к приезду главного зрителя.

Белоснежным корпусом, бирюзовой кормой «Полтава» выделяется на сдержанно-сером фоне боевых кораблей современного флота. Год назад она, новорожденная, показалась публике в Каботажной гавани в Кронштадте. Сегодня парусник флагманом стоит на бочках у «Эрмитажа». Компанию ему составляют малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов».

Дитя Зеленодольского судостроительного завода «Серпухов» за четыре года своей жизни успел сходить в боевой поход к берегам Сирии, сменить порт приписки с Севастополя на Балтийск. В прошлом параде он шел в строю на Кронштадтском рейде.

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Малый ракетный корабль «Мытищи» тоже ходил в параде на Неве год назад. Только тогда звали его «Ураган». В конце 2018-го Ленинградский судостроительный завод «Пелла» передал заказ Минобороны, а главком ВМФ (тогда это был Владимир Королев) назвал новое имя. «Погодную» серию проекта 22800 переименовали скопом: младшие братья экс-«Урагана» превратились из «Тайфуна» в «Советск», из «Шквала» в «Одинцово». Еще меньше повезло тем, что в партнерстве с «Пеллой» строит крымский завод «Море». Одному из кораблей грозное имя «Шторм» поменяли на милое «Козельск».

На линии центрального обзора — президент Путин будет видеть с трибуны — выставка возможностей петербургских корабелов. Все трое: корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и подводная лодка «Кронштадт» вот-вот должны, но пока не переданы флоту. Корабли «Северной верфи» роднят минимум две характеристики — дальняя морская зона и высокоточное оружие на борту. «Адмирал флота Касатонов» при этом самый большой, построенный российскими, а не советскими судостроителями. А «Кронштадт» проекта 677 «Адмиралтейские верфи» подают как подлодку нового поколения.

Динамическую часть парада на Неве возглавят «Грачонки» – противодиверсионные катера проекта 21980. Десантный катер «Д-67» традиционно уже пронесет на своем баке ботик Петра I. Пресс-служба Минобороны зачастую не вдается в подробности, позволяя допускать мысль, что это та самая «Фортуна», единственный сохранившийся корабль потешной флотилии. Но нет. На параде демонстрируют копию. Оригинал хранится в музее.

Речные артиллерийские катера Каспийской флотилии прошмыгнут «шмелиными» боками, освобождая путь десантному катеру «Ивану Пасько». Год назад у него не было имени, только номер, но отношения с опорой Благовещенского моста как-то сразу не сложились. Следом пойдут тральщики: «Павел Хенов», «Александр Обухов» (в прошлом году он удивил нас своим беспилотным спутником) и «Иван Антонов». А завершит парад на Неве серия из ракетного катера «Моршанск» и малых ракетных кораблей «Пассат» и «Советск». 28-летний «Пассат» приходил в Петербург в 2003-м году на военно-морской салон. А будущее пополнение Балтийского флота «Советск» (тот, что не стал «Тайфуном») проходит заводские испытания.

Всего в параде участвуют около 40 кораблей. Кронштадтские зрители увидят меньше половины, зато самые большие. Из-за своих размеров в неглубоком заливе могут только красиво стоять ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и судно тылового обеспечения «Эльбрус».

Перед трибунами на южной стенке пройдут 12 боевых кораблей океанской зоны и одна подводная лодка: фрегат «Адмирал Горшков», большой противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», большой десантный корабль «Минск», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Казанец» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ливень», ракетный катер «Чувашия».

Практически все они уже были в разные годы участниками петербургских парадов. Поэтому пристальное внимание новичкам, к тому же иностранцам: в парадном строю анонсированы эскадренный миноносец «Сиань» ВМС Китая и фрегат «Таркаш» ВМС Индии. Китайский корабль сегодня, 25 июля, уже репетировал, а вот индусам придется включатся, не остыв от дальнего похода. «Таркаш» только вечером 25-го должен подойти к Финскому заливу.

День военно-морского флота в России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Утром 28-го числа в Петербурге будут разведены мосты, а въезд в Кронштадт для его гостей возможен только на общественном транспорте. Подробнее о том, как будет организовано движение в городе можно прочитать здесь. О наиболее удобных точках, откуда можно посмотреть парад ВМФ, «Фонтанка» сообщала в 2017 году. Они не изменились.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»