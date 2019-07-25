«Не переживай, друг, твой босс тоже где-то здесь». Мосты в Петербурге свели, но пробки только выросли

Пока для репетиции парада ВМФ в центре Петербурга разводили сразу четыре моста, пробки в городе держались на уровне 4-х баллов, однако стоило их свести, как плотность трафика выросла до пяти баллов. Встали набережные.

Сейчас в Петербурге 5-балльные пробки. В 12:21 аналитики «Яндекс.Пробок» зафиксировали необычно сложную пробку от Таллинской улицы до Пискаревского проспекта. Затор на Малоохтинском проспекте, Малоохтинской и Свердловской набережных растянулся на 4,2 километра, и вместо обычных 11 минут там можно потерять больше получаса.

Помимо этого, в красный окрасились Воскресенская набережная и набережная Кутузова, плотно на Пироговской, Арсенальной и Свердловской набережных, Литейный проспект стоит от Невского к мосту. Сам Невский проспект уже гораздо свободнее в сторону Дворцовой, зато покраснел в обратном направлении, а на улицах в районе Адмиралтейства по-прежнему плотно.

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Напомним, что для репетиции парада сегодня с 11 утра были разведены Дворцовый, Благовещенский, Литейный и Троицкий мосты. В полдень движение по ним было открыто.

Перекрытия быстро собрали пробки в центре, а потом они начали «расползаться» по набережным и прилегающим улицам. В ожидании петербургские автомобилисты успели «поплавать», пообщаться и даже побеседовать в «Яндекс.Разговорчиках». Кто-то возмущался, что не пускают на работу, другие успокаивали их тем, что начальство наверняка тоже застряло где-то в этих пробках.