Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой. Следователи считают, что в тот вечер она выпивала с ним на скамейке
Следствие по делу об убийстве в Петербурге политической активистки Елены Григорьевой исключило мотив, который мог быть связан с ее общественной деятельностью. С задержанным подозреваемым, как считают следователи, она неоднократно пила, а он не раз позволял себе криминальное.
О задержании 25 июля сообщает Следственный комитет. В изоляторе сейчас находится 38-летний уроженец Киргизской республики, он уже был судим, а за несколько дней до убийства в том же Московском районе, по мнению сыщиков, избил и обокрал своего знакомого.
По версии следствия, в ночь трагедии, 21 июля, Григорьева на Пулковской улице выпивала в компании знакомых ей мужчин, в процессе случилось банальное – зацепились языками, поругались, мелькнул нож. 8 ударов в спину и голову прервали жизнь защитницы слабых и обиженных.
«В результате собранных следствием характеризующих материалов в отношении погибшей женщины установлено, что она вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым», – добавляет Следком, уточняя, что ведомство проверяло все возможные мотивы убийства Григорьевой.
Справка:
Тело женщины было найдено в кустах спустя примерно 12 часов после убийства неподалеку от ее дома. Друзья активистки о ее смерти узнали из прессы. Фамилия Григорьевой при этом фигурировала в списке движения «Пила», которое угрожало сексуальным меньшинствам, к коим причисляла себя убитая. Ее соратники после совершения преступления выступали на улицах с одиночными пикетами и обращались в Следственный комитет: они уверены, что смерть оппозиционерки связана с ее деятельностью.
Григорьева выступала не только в защиту ЛГБТ, но и дальнобойщиков, политзаключенных, сестер Хачатурян и множества других людей и социальных групп.