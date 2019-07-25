МВД показало, как задерживает криминального авторитета Чёрного. Его обвиняют в вымогательстве

В Подмосковье задержан криминальный авторитет Олег Чернов, более известный под прозвищем Олег Чёрный. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Вместе с 49-летним «лидером уголовно-преступной среды», как полицейские называют Чёрного, задержаны двое участников ОПГ 28 и 29 лет. МВД показало операцию по поимке предполагаемых злоумышленников. На кадрах видно, как подозреваемых кладут на пол и слышен женский голос: «Мне может кто-то объяснить, что происходит?» – спрашивает, видимо, подруга одного из задержанных. Сами они отрицают причастность к преступлениям.

«Установлено, что злоумышленники, угрожая физической расправой и порчей имущества, а также демонстрируя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, систематически вымогали у двух местных жителей, занимающихся продажей продуктов питания в районе п. Полуденовка, денежные средства за оказание криминального покровительства», – говорится в релизе МВД.

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Уголовное дело возбуждено по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

«В ходе проведения обысков у злоумышленников обнаружены и изъяты: 9 мобильных телефонов, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, охотничье ружье «Беретта», нож, планшеты, сим-карты, а также 5 стреляных гильз», – добавили в МВД.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.