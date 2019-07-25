После масштабных обысков по адресам поставщиков рабочей силы в Петербург полиция изучает списки легализованных. Пока их триста

За три месяца работы в качестве «импортеров» в Северную столицу мигрантов из ближнего зарубежья бизнесмены успели незаконно легализовать 337 человек. При этом двое из задержанных иностранцев не позаботились сами о себе.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 25 июля, после обысков двухдневной давности задержаны по подозрению в организации незаконной миграции восемь человек. Среди них два человека из Узбекистана без прописки и регистрации в Петербурге, еще трое с букетом судимостей из наркотических и мошеннических статей. По квартирам фигурантов изъяли телефоны и компьютеры, около полутора миллиона рублей в разной валюте.

Пока что результаты их деятельности удалось оценить только за период с 1 февраля по 1 мая 2018 года. За это время с их помощью, по версии следствия, растворились по петербургским стройкам с поддельными документами 337 приезжих из Узбекистана и Таджикистана. Рабочие места они якобы получали в таких компаниях как «Платинум», «Стройсервис», «Топаз» и «Ремида».

Задерживали предпринимателей с СОБРом Росгвардии, изъяты были центнеры документов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в настоящее время установлено восемь участников организованной группы, четверо из них, включая организатора незаконной деятельности, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, еще четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.