«Зенит» вступил в борьбу с грандами Европы за защитника «Ювентуса»

Защитник футбольного клуба «Ювентус» Мерих Демирал может перейти в «Зенит». Как пишет 25 июля портал Tuttosport, возможный уход турецкого футболиста связан с покупкой голландского защитника Маттейса де Лигта за 75 млн евро.

Заполучить 21-летнего Демирала «Зениту» будет непросто. Также на игрока претендуют итальянские клубы «Милан», «Рома», «Фиорентина» и английский «Манчестер Юнайтед».

Первую половину прошлого сезона игрок провел в турецком «Аланьяспоре». В начале этого года «Ювентус» приобрел права на футболиста у итальянского «Сассуоло» за 18 миллионов евро, подписав пятилетний контакт.

В составе турецкой сборной Демирал провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями.