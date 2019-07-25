Кровавые разборки на строительном рынке. Стрельбу в центре Хельсинки открыл бизнесмен из Косово

Полиция Хельсинки потребовала ареста для 32-летнего мужчины, подозреваемого в трёх покушениях на убийство – днём 23 июля он открыл стрельбу в центре финской столицы по автомобилю, в котором находились три человека. Двое из них получили ранения.

Финская теле-радиокомпания Yle 25 июля сообщила, что стрелок – выходец из Косово, который занимает должность генерального директора в крупной активно развивающейся строительной компании, основанной пять лет назад. Оборот фирмы с 2017 года вырос к 2018-му на 300 тысяч евро, до миллиона евро.

Причиной конфликта стали деньги. «Речь идёт о типичных делах, таких как экономическая прибыль, кто делает и что делает», – объяснил мотив нападавшего следователь Юкка Ларкио.

Так же обтекаемо Ларкио прокомментировал и характер проблемы, связанной, по всей видимости, с борьбой на строительном рынке. «Сам инцидент вызывает сожаление, он похож на происшествия в Швеции, Дании и Норвегии, где это является очень большой проблемой. Этот случай показывает, что такой же тип преступления пришёл и в Финляндию».