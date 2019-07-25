Защитник «Зенита» Смольников выбыл из-за травмы. Состояние Дзюбы улучшилось

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча 3-го тура чемпионата РПЛ против «Оренбурга» рассказал о готовности команды и выбывших из-за травм игроках. Пресс-конференция со специалистом прошла 25 июля на базе клуба в Удельном парке.

«Игорь Смольников получил повреждение, в ближайшее время не сможет нам помочь. Сроки узнаем позже, но в ближайшей игре он точно нам не поможет. Что касается Артема Дзюбы, нужно отдать ему должное. Говорили с ним перед выездом в Сочи. Он понимал: сколько нужно, столько и сыграет. Спасибо ему, что вышел на поле и сыграл хорошо. На данный момент его состояние лучше. Надеюсь, в следующем матче будет готов на сто процентов», – заявил Семак.

Главный тренер «Зенита» также отметил игру Дениса Терентьева.

«Если брать прошлый сезон, то мы его специально оставили в «Зените-2», чтобы подстраховать позицию. У нас были Саша Анюков и Игорь Смольников. Сейчас два кандидата на эту позицию — Смольников и Терентьев. Мне понравилось, как Терентьев провел эти матчи. Его появление, как и многих других, очень вероятно. Последний матч оставил приятные впечатления», – подчеркнул Семак.

Напомним, после двух туров «Зенит» с шестью очками (две победы) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Матч против «Оренбурга» пройдет 28 июля на стадионе, который не соответствует регламенту лиги. У оренбуржцев два поражения, ноль очков и 14-е место.