Красоты Петербурга не отпустили иностранца. На пути к выдворению он ушел из полицейской машины

Гражданин Узбекистана не был готов покинуть Россию даже несмотря на решение суда. Затеряться ему удалось в Красном Селе, не доехав до камеры пару километров.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), побегу иностранца предшествовало заседание в Ленинском районном суде. В три часа дня 24 июля судья Анна Исакова наказала нарушившего правила пребывания в Петербурге Туйчибека Саидова штрафом в пять тысяч рублей и постановила его административно выдворить.

Пока акт передачи Саидова на родину не состоялся, мужчину повезли в центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Вероятно, дорога через все городские красоты впечатлила мигранта: желание удрать было реализовано за пару километров до пункта назначения. Около шести часов вечера напротив 120-го дома по проспекту Ленина он открыл дверь полицейской «Лады» и ушел в неизвестном направлении. Беглеца ищут.

Подобное происходит время от времени в Петербурге и области. Самым же запоминающимся был случай в 2016 году, когда 13 мигрантов сбежали из спецприемника в Гатчине, сломав стену. Трое из них замерзли в лесу и вернулись, а еще один вызвал себе такси.