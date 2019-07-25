Омский аэродром имени Егора Летова закрыл суд

Азовский суд в Омской области принял решение запретить эксплуатацию взлетно-посадочной полосы частного аэродрома Поповка, которому было присвоено имя фронтмена «Гражданской обороны» Егора Летова.

«Вопреки требованиям закона на территории муниципального района местный житель осуществлял эксплуатацию земельных участков сельскохозяйственного назначения для размещения на них взлетно-посадочной площадки, с которой систематически выполнялись полеты воздушных судов. <...> Азовский районный суд Омской области запретил использовать земельный участок не по целевому назначению», – сообщается 25 июля на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На собственника аэродрома наложили штраф в 30 тысяч рублей за нарушение двух статей КоАП 8.7 («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель») и 8.8 («Использование земельных участков не по целевому назначению»).