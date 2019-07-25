Выручка «Ленты» резко замедлила рост во втором квартале. Виновата экономическая ситуация и «пасхальные каникулы»

Продуктовый ретейлер «Лента» 25 июля опубликовал результаты работы за второй квартал и первое полугодие 2019 года. Совокупная выручка компании во втором квартале выросла на 0,4%, до 100,2 млрд рублей. Выручка от розничных продаж увеличилась на 4,7%, до 97,8 млрд рублей, а оптовая сократилась на 62,4%.

Продажи сопоставимых магазинов без НДС на 0,8% превысили показатели второго квартала 2018 года. При этом трафик увеличился на 0,6%, а средний чек на 0,2%.

Темпы роста оказались заметно ниже, чем в начале года. В итоге за все первое полугодие совокупная выручка «Ленты» достигла 199,2 млрд рублей, что на 3,1% больше, чем за первое полугодие 2018 года. Сопоставимые розничные продажи выросли на 2,9% без НДС.

«Результаты отражают ухудшение экономической ситуации для наших покупателей, негативный календарный эффект во втором квартале и высокий уровень конкуренции в ретейле в целом», – прокомментировал генеральный директор «Ленты» Герман Тинга.

Реклама



По его словам, стагнация в располагаемых доходах населения и перенос «пасхальных каникул» (в отличие от прошлого года, празднование Пасхи пришлось на конец апреля, ближе к майским каникулам) особенно повлияли на результаты в гипермаркетах, вызвав снижение сопоставимых розничных продаж на 0,2%. При этом число новых покупателей растет благодаря улучшению предложения и сбалансированной промоактивности.

В первом полугодии ретейлер открыл три новых гипермаркета и один супермаркет. Один гипермаркет и четыре супермаркета было закрыто. Общее число магазинов «Ленты» по состоянию на 30 июня 2019 года составило 377, в том числе 246 гипермаркетов и 131 супермаркет.

Для сравнения, другой крупный продуктовый ретейлер, X5 Retail Group, замедлил рост во втором квартале лишь незначительно. В апреле — июне продажи компании увеличились на 14,4%, до 380, 8 млрд рублей, за все первое полугодие — на 14,8%, до 731,2 млрд рублей.