Земля завода им. Климова на Большом Сампсониевском проспекте продана московской группе ПИК за 1,3 млрд рублей

Земельный участок в 7,6 га на углу Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта продан 24 июля на торгах московской группе ПИК. На бывших площадях двигателестроительного завода им. Климова теперь появится жилье.

Источник, знакомый с ходом торгов, пояснил «Фонтанке», что в торгах, организованных «Ростехом», владельцем завода, приняли участие две крупные девелоперские компании: московский ПИК и петербургский Setl. С минимальным превышением в торгах победили москвичи. Окончательная стоимость промышленной площадки, расположенной вдоль Большого Сампсониевского проспекта, — 1,343 млрд рублей.

Земля завода им. Климова выставлена на продажу после переезда его основных промышленных площадей на север города. Руководство завода ранее заявляло о намерении оставить за собой часть территории и административный корпус, выходящий фасадом на Кантемировскую улицу.

Интерес к этому участку проявляли представители «Адаманта», «Максидома», «Евроинвеста» и «Строительного треста», однако претендентов смущала высокая цена и неопределенность на строительном рынке. С первого раза в начале этого года площадку продать не удалось, ко вторым торгам ожидалось снижение цены, но продавцы решили ее не менять.