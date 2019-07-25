Пририсовал себе срок. Начальник Управления навигации Минобороны признан виновным в хищениях на освоении Арктики

Ленинградский окружной военный суд вынес обвинительный приговор начальнику Управления навигации и океанографии Минобороны Сергею Травину. Капитан 1 ранга признан виновным в особо крупном мошенничестве и взят под стражу в зале суда.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 24 июля судья Дмитрий Одиноков счел доказанным, что Травин, начальник океанографического отдела Управления навигации Минобороны Леонид Шальнов, замначальника 280-го Центрального картографического производства Алексей Глазко и предприниматель Борис Савельев вступили в преступный сговор на хищение бюджетных средств при создании навигационных карт арктического шельфа.

«Признать Травина Сергея Викторовича виновным, назначить ему наказание в виде 7 лет в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей и лишением воинского звания капитан 1 ранга», – огласил судья резолютивную часть приговора. Дело слушалось в закрытом режиме.

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В 2014 году ведомство по инициативе Травина заключило контракт с компанией «Проминвест» Савельева на уточнение координат внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Фирма для создания навигационных карт должна была поставить космические снимки и ортофотопланы – планы местности, выполненные аэрофотосъемкой.

В проект госконтракта, считало обвинение, были включены заниженные требования, и снимки и фотопланы заведомо нельзя было использовать для издания новых карт. Тем не менее Травин подписал акт сдачи-приемки выполненных работ, и на счет «Проминвеста» поступили 69 млн рублей.

Шальнов и Глазко получили условные сроки, Савельев — реальный.

47-летний Сергей Травин был назначен начальником Управления навигации и океанографии Минобороны в октябре 2013-го. В следующем году закрытым приказом Сергей Шойгу наградил капитана 1 ранга медалью «За возвращение Крыма», на реверсе которой выгравированы даты «20.02.2014-19.03.2014».

Офицер также имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», орден Почета и судимость. В феврале 2019 года он приговорен к 6 месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями.