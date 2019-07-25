В Финляндии жажда толкает лосей под колёса автомобилей. Водителей предупреждают о возросшем риске ДТП

Из-за жары в соседней Суоми выросло число столкновений автомобилей с лосями. Так, за неделю полиция на Юго-Западе Финляндии получила 140 сообщений о подобных ДТП.

По данным властей, на дороги сохатых толкает жажда. "Из-за летней жары в лесах пересохли маленькие озерца и другие места для водопоя. Это привело к тому, что животные перемещаются к более крупным водоёмам, и поэтому они вынуждены пересекать автомагистрали, что не является их обычным маршрутом", – поясняют в полиции.

Автомобилистам советуют быть внимательными и снижать скорость вблизи водоёмов. Кроме того, полиция просит не мешать животным плавать и не приближаться к ним.

Подробнее о том, как избежать столкновения с лосем или оленем и что делать, если ДТП всё же произошло.