Петербург пережил дневную разводку мостов. С инспекцией главного парада ВМФ прибыл министр обороны

В Петербурге завершается последняя тренировка ключевого события воскресного Дня Военно-Морского Флота. Генеральная репетиция парада проходит под наблюдением Сергея Шойгу.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», в полдень Дворцовый, Благовещенской, Литейный и Троицкий мосты снова сведены — через час после внеплановой разводки 25 июля.

Генеральная репетиция парада — точная копия того, что будет происходить в Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ. Принимать парад в воскресенье будет президент Владимир Путин. Сегодня главный зритель — министр обороны Сергей Шойгу.

Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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В парадном строю на Неве — реплика первого корабля имперского флота, парусник «Полтава». Всего на Неве и кронштадтском рейде в репетиции принимают участие более 40 кораблей и катеров. В воздушной части впервые представлен самолет-амфибия Бе-200.

Несмотря на многочисленные анонсы, схемы объезда и бесплатный проезд по ЗСД, для многих автомобилистов дневная разводка стала неожиданностью.

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