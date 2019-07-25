Петербург пережил дневную разводку мостов. С инспекцией главного парада ВМФ прибыл министр обороны
В Петербурге завершается последняя тренировка ключевого события воскресного Дня Военно-Морского Флота. Генеральная репетиция парада проходит под наблюдением Сергея Шойгу.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», в полдень Дворцовый, Благовещенской, Литейный и Троицкий мосты снова сведены — через час после внеплановой разводки 25 июля.
Генеральная репетиция парада — точная копия того, что будет происходить в Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ. Принимать парад в воскресенье будет президент Владимир Путин. Сегодня главный зритель — министр обороны Сергей Шойгу.
В парадном строю на Неве — реплика первого корабля имперского флота, парусник «Полтава». Всего на Неве и кронштадтском рейде в репетиции принимают участие более 40 кораблей и катеров. В воздушной части впервые представлен самолет-амфибия Бе-200.
Несмотря на многочисленные анонсы, схемы объезда и бесплатный проезд по ЗСД, для многих автомобилистов дневная разводка стала неожиданностью.
Прилегающие к Сенатской площади магистрали окрасились в тревожно-красные цвета.
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