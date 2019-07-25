Трамп так и не помог. Петербургской теннисистке Кузнецовой пришлось сняться с турнира в США из-за отсутствия визы
Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова вынужденно снялась с турнира в Вашингтоне City Open из-за проблем с получением американской визы.
«Проблемы с американской визой вынуждают меня сняться с турнира в Вашингтоне. К сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение!» – написала 25 июля спортсменка в своем инстаграме.
Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! // Друзья , ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую ?) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение ! #гдеродилсятамипригодился #яузналчтоуменяестьогромнаясемья
Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает сейчас 108-е место. Высшая позиция в карьере – второе место.
Проблема с американской визой у Кузнецовой длится с февраля. Как ранее заявила теннисистка, на все запросы ей поступает один ответ: «Ваше дело на рассмотрении». Спортсменка даже как-то пошутила, что, возможно, ей стоит попросить помощи у Дональда Трампа.
Светлана Кузнецова – заслуженный мастер спорта России. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США – 2004 и Открытый чемпионат Франции – 2009). Победительница 34 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде). Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде.