Трамп так и не помог. Петербургской теннисистке Кузнецовой пришлось сняться с турнира в США из-за отсутствия визы

Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова вынужденно снялась с турнира в Вашингтоне City Open из-за проблем с получением американской визы.

«Проблемы с американской визой вынуждают меня сняться с турнира в Вашингтоне. К сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение!» – написала 25 июля спортсменка в своем инстаграме.

Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает сейчас 108-е место. Высшая позиция в карьере – второе место.

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Проблема с американской визой у Кузнецовой длится с февраля. Как ранее заявила теннисистка, на все запросы ей поступает один ответ: «Ваше дело на рассмотрении». Спортсменка даже как-то пошутила, что, возможно, ей стоит попросить помощи у Дональда Трампа.

Светлана Кузнецова – заслуженный мастер спорта России. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США – 2004 и Открытый чемпионат Франции – 2009). Победительница 34 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде). Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде.