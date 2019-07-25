Setl Group построил 6 очередь ЖК «Солнечный город»

Setl City

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию 6 очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город». Покупатели квартир будут жить в благоустроенном квартале с уже открытыми детскими садами, собственной школой и зеленым парком, созданным специально для жилого комплекса.

Построенные дома расположены на северо-востоке среднеэтажного квартала «Солнечный город» и выделяются на фоне предыдущих очередей ярко-красным и оранжевым колером отдельных элементов фасада. В домах по адресам пр. Ветеранов, д. 173, к. 7 и д. 175 к. 4 – квартиры на любой вкус, от студий до трехкомнатных. Покупатели получат их с полной чистовой отделкой по стандартам Setl Group, включающим в себя износостойкий ламинат, фактурные обои под окраску, облицовку стен и полов санузлов плиткой, полный комплект сантехники, межкомнатные двери и входную металлическую дверь.

12-этажные здания формируют уютные и благоустроенные внутренние дворы, полностью закрытые от машин и безопасные для прогулок. Под корпусами расположены удобные подземные паркинги.

У каждого дома есть своя яркая детская площадка с качелями, элементами для лазания, игровыми комплексами, качалками на пружине, уличными ящиками для игрушек. Ценителей здорового образа жизни порадуют спортивные зоны возле каждого корпуса.

Летом во дворах будет много зелени – Setl Group посадил более 4,5 тыс. деревьев и кустарников, среди которых липы, кизильник и сирень. Сиреневые кусты как нельзя лучше подходят для городских условий, так как их листья активно поглощают углекислый газ.

Рядом со сданными домами уже работают общеобразовательная школа на 1375 ребят с двумя бассейнами и детский сад на 220 мест с бассейном. Также неподалеку ведется строительство третьего детского сада в жилом комплексе.

Всего, вместе с новыми корпусами, в рамках проекта комфорт-класса «Солнечный город» введены в эксплуатацию 9 жилых домов. В части из них спроектированы коммерческие помещения, в которых уже открылись первые продуктовые универсамы, магазин парфюмерии и косметики, аптеки и кафе.

Встретиться с друзьями и погулять с детьми жители «Солнечного города» могут на комфортных и современных площадках для отдыха и в игровых зонах возле каждого из корпусов. Кроме того, специально для жилого комплекса Setl Group создал и благоустроил парк отдыха площадью 50 тыс. кв. м с прогулочными дорожками и разными тематическими зонами, в том числе игровой и спортивной.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»